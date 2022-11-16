أسهم أوروبا تفتتح منخفضة مع ارتفاع أسهم الشركات الدفاعية بعد تفجير في بولندا

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف الأربعاء 16 تشرين الثاني نوفمبر، وقاد سهم مجموعة مرسيدس بنز الخاسرين في قطاع صناعة السيارات بينما أبقى انفجار في بولندا المعنويات ضعيفة ودفع أسهم شركات الصناعات الدفاعية للارتفاع.

وخسر مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%.

وهبط سهم مرسيدس بنز 3.5% بعدما قال تقرير إن شركة صناعة السيارات الألمانية خفضت أسعار سياراتها الكهربائية في الصين بما يصل إلى 33 ألف دولار لضعف المبيعات.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن صاروخاً قتل شخصين في بولندا لم يُطلق من روسيا على الأرجح وذلك بعد الدعوة لاجتماع طارئ لقادة حلف شمال الأطلسي لمناقشة الهجوم.

وارتفعت أسهم قطاع الطيران والفضاء والصناعات الدفاعية 1.8%.