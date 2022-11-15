عقارات

أرباح إعمار مصر ترتفع 22.5% خلال 3 أشهر لتصل إلى 1.8 مليار جنيه

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
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ارتفع صافي أرباح شركة إعمار مصر للتنمية بنحو 22.5% للربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه للربع المقارن من العام الماضي.

ونمت الإيرادات إلى 4.6 مليار جنيه للثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه لنفس الفترة من عام 2021.

وصعدت ربحية السهم الأساسي في الأرباح من 0.30 إلى 0.39 جنيه.

ونما صافي ربح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنحو74% ليسجل 4.8 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 55 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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