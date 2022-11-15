أرباح إعمار مصر ترتفع 22.5% خلال 3 أشهر لتصل إلى 1.8 مليار جنيه

ارتفع صافي أرباح شركة إعمار مصر للتنمية بنحو 22.5% للربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه للربع المقارن من العام الماضي.

ونمت الإيرادات إلى 4.6 مليار جنيه للثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه لنفس الفترة من عام 2021.

وصعدت ربحية السهم الأساسي في الأرباح من 0.30 إلى 0.39 جنيه.

ونما صافي ربح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنحو74% ليسجل 4.8 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.