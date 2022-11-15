للمرة الأولى منذ مايو.. التضخم في السعودية يتباطأ في أكتوبر

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية لأول مرة منذ مايو الماضي، إلى 3 بالمئة، خلال أكتوبر 2022، بالمقارنة مع 3.1 بالمئة كان قد سجلها، في سبتمبر من نفس العام، بحسب بيانات حكومية رسمية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2022، قد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2022)، إذ تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والأغذية بنسبة 0.9 بالمئة، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.1بالمئة.



القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ينمو بقوة في أكتوبر

وعزت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع التضخم السنوي، إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4 بالمئة، وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 3.3 بالمئة، كما صعد قسم النقل ارتفاعاً بـ 4.4 بالمئة مدفوعاً بارتفاع أسعار شراء المركبات بـ 5.8 بالمئة.

وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات، تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6 بالمئة، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1 بالمئة.

وفي أكتوبر الماضي، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الثالث بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي، وأرجعت الهيئة، نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي والأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 بالمئة.