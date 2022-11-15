انتكاسة جديدة للكابيتال كونترول

من جهة ثانية، تعرّض مشروع الكابيتال كونترول لانتكاسة جديدة في مجلس النواب أمس، حيث عكست جلسة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في المجلس النيابي، ما بدا انّه هروب من قِبل بعض التوجّهات النيابية من مقاربة هذا الملف.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الجلسة: «مرة جديدة أخفقت اللجان في البحث جدّياً في قانون الكابيتال كونترول، فعرضت له عرضاً وأرجأت البحث في تفاصيله».اضاف: «كلّما وصلنا إلى بند الكابيتال كونترول في جلسة اللجان المشتركة يُعرقل النقاش بين من يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك وبين من يريد ولكن».

وتابع: «اطّلعنا على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة وقانون إعادة هيكلة المصارف موجود، وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس، ومداخلات بعض النواب تتكرّر». ورأى انّ «الجدّية تبدأ الثلثاء (اليوم) عند العاشرة والنصف. ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج. وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم».