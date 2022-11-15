غادة عون لم تحضر .. وتتقدم بطلب ردّ

فيما امتنعت القاضية غادة عون عن الحضوروالامتثال لاستدعاء المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لاستجوابها في شكوى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رنده ضدها ، سارع عويدات إلى الادعاء الفوري على القاضية عون بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر أخبار كاذبة، والإخلال بواجبات الوظيفة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. وأحال ادعاءه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمة عون بالجرائم الجنحية المدّعى بها عليها.فيما استمع عويدات الى افادة وكيل بري وعقيلته المحامي علي رحال الذي كرّر شكواه ضد عون.وتقدّمت القاضية عون بدعوى ردّ ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية. وقالت وكيلتها القانونية باسكال فهد: «القاضية عون لم تحضر بل تقدّمت بطلب ردّ لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات، إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى».وقال محامي رئيس مجلس النواب علي رحال، إنّ «الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية. فهناك كرامات ولن نتراجع».