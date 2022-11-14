الكابيتال مونترول

تنعقد اللجان النيابية المشتركة اليوم لمناقشة قانون الكابيتال كونترول، وسط غياب متكرّر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتسليم نيابي بهذا الأمر الواقع، ما دفع اوساط مواكبة للجلسة الى اعتبار إصرار سلامة المتكرّر على التغيّب ورضوخ النواب، نوعاً من الإساءة لصورة تلك اللجان.

وكان رئيس مجلس النواب دعا لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، إلى جلسة مشتركة العاشرة والنصف قبل اليوم الاثنين وغداً الثلثاء، لاستكمال ما تبقّى من جدول أعمال الجلسة السابقة.