اقتصاد بريطانيا ينكمش 0.2% في الربع الثالث في بداية ركود من المتوقع أن يطول

أظهرت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر أيلول، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكون بداية ركود يستمر لأمد طويل.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انكماشا أكبر عند 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وذكر بنك إنكلترا الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في ركود يستمر لعامين إذا ارتفعت أسعار الفائدة بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون.

وأشار إلى أنه حتى بدون المزيد من رفع الفائدة فإن الاقتصاد سينكمش في خمسة من الستة أرباع حتى نهاية عام 2023.