سياسة

باسيل على رأيه .. وبري يحاول على خط جنبلاط

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 49 أقل من دقيقة

وعلى عكس الجو المتوتر في ساحة النجمة، هدأت الاتصالات السياسية التي اختزلها في الأسابيع الماضية حراك تولاه شخصياً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع باسيل قائم في شكل رئيسي على البحث في إمكانية إبرام تسوية أو اتفاق مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية تؤدي إلى انتخابه رئيساً للجمهورية من دون أن يؤدي هذا الحراك إلى نتيجة مع تمسك باسيل بموقفه الرافض، كما كان لبرّي حراك موازِ مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لإقناعه بعدم الوقوف ضد خيار فرنجية في حال توافرت ظروف داخلية وخارجية لانتخابه، وفي اليومين السابقين لم تُسجّل في الكواليس السياسية أي مشاورات جديدة مختلفة عن السائد ما يبقي الملف الرئاسي بلا أفق. (الأخبار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 49 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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