سياسة

مديرة صندوق النقد: لا يوجد مجال للخطأ في البيئة الاقتصادية الراهنة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
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صرحت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بأن التحدي الأكبر أمام البنوك المركزية في الوقت الحالي هو خفض التضخم.

وأضافت: على صناع السياسة النقدية تبني تدابير للتخفيف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

كما حذرت غورغييفا من أنه لا يوجد مجال للخطأ في البيئة الاقتصادية الحالية.

هذا وصرحت جيتا جوبيناث نائبة المدير الإداري الأول لصندوق النقد الدولي بأن ارتفاع الدولار الحالي عند أعلى مستوى في 20 عاماً يمثل تحدياً كبيراً.

وأضافت: الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية رفعت بشكل كبير من مخاطر التصدع الاقتصادي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 51 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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