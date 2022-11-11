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الذهب يرتفع 40 دولاراً مسجلاً أعلى تسوية منذ أغسطس

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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سجل معدن الذهب أعلى سعر تسوية منذ نهاية أغسطس آب اليوم الخميس العاشر من نوفمبر تشرين الثاني، وسط تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفعت أسعار الذهب بعد صدور بيانات التضخم الأميركي، والتي أظهرت تباطؤه لرابع شهر على التوالي في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 7.7% الشهر الماضي، مقابل زيادة بنسبة 8.2% في سبتمبر أيلول السابق له، ومقارنة بتوقعات 8%.

وعند التسوية، قفزت أسعار المعدن الأصفر بنحو 2.3% أو 40 دولاراً إلى 1753.70 دولار للأونصة وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ الخامس والعشرين من أغسطس آب.

وكانت عقود الذهب قد ارتفعت عند 1757.20 دولار خلال الجلسة.

ويتزامن مع مكاسب الذهب تراجع الدولار الذي يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة منذ 2015.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 40 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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