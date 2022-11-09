497 مليون دولار أرباح مجموعة “زين” في 9 أشهر

حققت مجموعة “زين” للاتصالات، أرباحا صافية بقيمة 152 مليون دينار كويتي (نحو 497 مليون دولار) عن الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنمو 12 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبربحية 35 فلسا للسهم الواحد.

وقالت المجموعة في بيان صحفي إن النتائج المالية المجمعة للفترة حتى نهاية سبتمبر 2022 أظهرت ارتفاعا في الإيرادات إلى حوالي 4.2 مليار دولار بنمو نسبته 12 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات عن الفترة المذكورة بلغت 491 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) بنسبة نمو 3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2021.



وأشارت إلى أن عمليات المجموعة حققت نموا في أسواق الكويت والسعودية والسودان مع تنوع العروض والخيارات التي تقدمها في قطاع الخدمات الرقمية الذي شهد نموا في الإيرادات بلغ 47 بالمئة فضلا عن تحقيق عمليات التوسع في قطاع المشاريع والأعمال وخدمات السحابة والخدمات المدارة والأمن السيبراني نتائج عززت المركز المالي.

وذكرت أن قاعدة عملاء المجموعة شهدت نموا بنسبة 7 بالمئة بعد إضافة 3.5 مليون عميل إليها في هذه الفترة لتصل إلى نحو 52 مليون عميل فعال في وقت ارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 3 بالمئة لتصل إلى نحو 1.66 مليار دولار تمثل 40 بالمئة من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وعن فترة الربع الثالث من العام المالي الحالي، سجلت الأرباح الصافية نموا بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 54 مليون دينار (نحو 176 مليون دولار) بربحية 13 فلسا للسهم الواحد.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين، بدر الخرافي إن النمو “القوي” للمؤشرات المالية يبرز الالتزام المستمر في الحفاظ على مجالات أعمال المجموعة الأساسية بتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكاتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والتوسع في بناء المنصات الرقمية.

وأكد الخرافي حرص “زين” على التعامل “بمرونة كافية” مع التحديات التي تواجه مناطق عملياتها التي تنوعت ما بين اقتصادية واجتماعية يضاف إليها تحديات الصناعة من منافسة وتسارع وتيرة التطورات التكنولوجية.

وشدد على أن المجموعة ستواصل الحفاظ على تحقيق تدفقات نقدية جيدة والاستمرار في الخطط التطويرية وترقية الشبكات واستحداث وطرح منصات رقمية متطورة خصوصا مع الزخم التجاري لتقنيات الجيل الخامس على شبكات المجموعة في الكويت والسعودية.

وأشار إلى إحراز المجموعة “تقدما نوعيا” في مجالات التكنولوجيا الرقمية (فينتك) بعدد من أسواقها الرئيسية إذ سجلت عملياتها في القطاع نموا في الإيرادات بنحو 231 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي جاءت مدفوعة بزيادة قاعدة العملاء على منصاتها بنحو 34 في المئة.

ولفت الخرافي إلى ضخ المجموعة استثمارات بقيمة 316 مليون دولار (تمثل 8 بالمئة من الإيرادات) موجهة في التوسع نحو بناء شبكات الجيل الخامس وتحديث شبكات الجيل الرابع ونشر المزيد من شبكات الألياف البصرية إلى المنازل ورسوم ترخيص الطيف الترددي.

يذكر أن زين للاتصالات تأسست عام 1983 وتم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية عام 1985 وتكمن أغراضها في شراء وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات الهواتف المتنقلة إضافة إلى الاستثمار في محافظ مالية تدار من قبل جهات وشركات متخصصة.