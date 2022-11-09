إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأميركي

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الثلاثاء توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام العام المقبل بنسبة 21 بالمئة، وذلك بعد أيام من تحذير رؤساء شركات إنتاج النفط من استمرار التضخم والقيود على سلسلة التوريد.

وقالت الإدارة إن من المتوقع زيادة إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة حوالي 480 ألف برميل يوميا إلى 12.31 مليون برميل يوميا وذلك مقارنة مع نمو بواقع 610 آلاف برميل يوميا في التوقعات السابقة.

ومع ذلك فإن إنتاج النفط الأميركي في 2023 سيتجاوز المستوى القياسي الذي سجله في 2019 والذي بلغ 12.29 مليون برميل يوميا.

في حين رفعت الوكالة الحكومية الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط هذا العام إلى 11.83 مليون برميل يومياً، بزيادة 0.7% عن التقديرات السابقة البالغة 11.75 مليون برميل.