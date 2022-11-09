إجتماع مغلق

من جهة ثانية أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ، شاركت في اجتماع مغلق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مع ممثلين عن عدة دول لا تعترف بإسرائيل، بما في ذلك لبنان والعراق». ولفتت إلى أنّ «الاجتماع في شرم الشيخ هو جزء من قمة المناخ COP27 التي افتتحت يوم الأحد. والتقت زاندبرغ رئيس حكومة تصريف صريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، بالإضافة إلى مسؤولين من العراق وعمان والأردن».

واعتبرت الصحيفة أنّ «اللقاء بين مسؤول في الحكومة الإسرائيلية ومسؤولين من لبنان وفلسطين نادر للغاية. وتم ترتيب الاجتماع من قبل المسؤولين القبارصة والمصريين»، وبحسب مصادر الصحيفة، فإن «هذا هو أول اجتماع إقليمي رفيع المستوى بمشاركة إسرائيلية بشأن تغير المناخ».