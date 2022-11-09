المركزي الألماني: رفع جديد في معدلات الفائدة يعد “أمر ضروري”

حث البنك المركزي الألماني على ضرورة مواصلة رفع معدلات الفائدة في منطقة اليورو لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم في المنطقة الاقتصادية التي تعاني من ارتفاع الأسعار على خلفية أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس البنك يواخيم ناجل في خطاب ألقاه في ندوة للبنك المركزي بمدينة فرانكفورت إن قرارت إضافية لرفع جديد في معدلات الفائدة “أمر ضروري” للرجوع بنسبة التضخم إلى 2 بالمئة وهي النسبة التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي مقبولة.

وأضاف أن استمرار ارتفاع نسب الفائدة في منطقة اليورو سيزيد من صعوبة استقرار الأسعار وسيزيد من الصعوبات التي تعاني منها السياسة المالية الأمر الذي قد يهدد ببقاء نسبة التضخم عالية.