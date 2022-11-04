Twitter‏ تستعد لتسريح 3700 موظف من هيكلها الإداري

أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي لـ ‏Tesla‏ الملياردير الأميركي إيلون ‏ماسك الذي تولى زمام الأمور في شركة ‏Twitter‏ يستعد لاتخاذ قرار بتسريح ‏آلاف العمالة من منصة التواصل الاجتماعي.‏



ويستعد ماسك، الذي أتم رسمياً صفقة استحواذه على ‏Twitter‏ في الآونة الأخيرة، ‏لتسريح 3700 موظف.‏



كما سيقرر ماسك توجيه تعليمات لموظفي ‏Twitter‏ العاملين عن بعد بضرورة ‏العودة للعمل من مكاتبهم، بحسب ما أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها ‏CNBC‏.‏



وكانت تقارير قد تحدثت سابقاً عن أن ماسك قد أحضر العديد من المستشارين ‏والموظفين الموثوق بهم لديه من شركاته الأخرى إلى ‏Twitter‏ لتقديم المشورة له ‏بشأن الخطوات التالية بعد إتمام الصفقة الأسبوع الماضي.‏