اقتصاد
Twitter تستعد لتسريح 3700 موظف من هيكلها الإداري
أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي لـ Tesla الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي تولى زمام الأمور في شركة Twitter يستعد لاتخاذ قرار بتسريح آلاف العمالة من منصة التواصل الاجتماعي.
ويستعد ماسك، الذي أتم رسمياً صفقة استحواذه على Twitter في الآونة الأخيرة، لتسريح 3700 موظف.
كما سيقرر ماسك توجيه تعليمات لموظفي Twitter العاملين عن بعد بضرورة العودة للعمل من مكاتبهم، بحسب ما أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها CNBC.
وكانت تقارير قد تحدثت سابقاً عن أن ماسك قد أحضر العديد من المستشارين والموظفين الموثوق بهم لديه من شركاته الأخرى إلى Twitter لتقديم المشورة له بشأن الخطوات التالية بعد إتمام الصفقة الأسبوع الماضي.