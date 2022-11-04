غاز ونفط

قطر للطاقة تفوز بحقوق التنقيب والاستكشاف البحري قبالة الشواطئ الكندية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 23 ساعة
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فازت شركة قطر للطاقة الحكومية بحقوق التنقيب والاستكشاف قبالة شواطئ كندا المطلة على المحيط الأطلسي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة القطرية أنها حصلت على حصة نسبتها 30% من حقوق الاستكشاف في المنطقة رقم 8، و ذلك في ختام جولة عطاءات مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية، في إطار تحالف مع إكسون موبيل (المشغل للمشروع بحصة 70%).

وتقع المنطقة البحرية رقم 8 في مياه يبلغ عمقها ما بين 2500 و3000 متر، وبمساحة تبلغ حوالي 2700 كيلومتر مربع.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 23 ساعة
0 72 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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