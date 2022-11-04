غاز ونفط
قطر للطاقة تفوز بحقوق التنقيب والاستكشاف البحري قبالة الشواطئ الكندية
فازت شركة قطر للطاقة الحكومية بحقوق التنقيب والاستكشاف قبالة شواطئ كندا المطلة على المحيط الأطلسي.
وأفاد بيان صادر عن الشركة القطرية أنها حصلت على حصة نسبتها 30% من حقوق الاستكشاف في المنطقة رقم 8، و ذلك في ختام جولة عطاءات مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية، في إطار تحالف مع إكسون موبيل (المشغل للمشروع بحصة 70%).
وتقع المنطقة البحرية رقم 8 في مياه يبلغ عمقها ما بين 2500 و3000 متر، وبمساحة تبلغ حوالي 2700 كيلومتر مربع.