وول ستريت تغلق على تراجع لليوم الرابع على التوالي وناسداك يهبط بـ1.7%

أغلقت الأسهم الأميركية في تداولات جلسة الخميس 3 تشرين الثاني نوفمبر، على خسائر جماعية لليو الرابع على التواليk وجاء هذا التراجع بعد يوم من قيام الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، وأشار إلى أنه لن يحدث أي تغيير محوري أو خفض لأسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 146.51 نقطة أو 0.46% ليغلق عند مستويات 32001.25.

وخسر مؤشر ستاندارد آند بورز 1.06% لينهي الجلسة عند مستويات 3719.89، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.73% ليستقر عند مستويات 10342.94.

وارتفعت العوائد حيث استوعب التجار قرار سعر الفائدة الأخير، مما زاد من الضغط على الأسهم، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين أعلى مستوى له منذ يوليو 2007، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 9 نقاط أساس إلى حوالي 4.15%.

وكانت الأسواق تتوقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية للفدرالي وقرأوا في البداية بيان الاحتياطي الفدرالي باعتباره متشائماً، مما يشير إلى ارتفاعات أقل في المستقبل.

وأدى ذلك في البداية إلى ارتفاع الأسهم في جلسة الأربعاء، لكن هذه المكاسب انعكست عندما قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إنه من “السابق لأوانه” مناقشة وقف رفع سعر الفائدة وأن ما يسمى “سعر الفائدة النهائي” ، أو المستوى الذي تبلغ فيه الأسعار ذروتها، من المرجح أن تكون أعلى مما ذكره الاحتياطي الفيدرالي سابقاً.

يتوقع الكثيرون أن يستمر السوق في التأرجح حتى يتضح أن التضخم قد تراجع وأن الاحتياطي الفدرالي سيتوقف عن السياسة النقدية المتشددة.