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الذهب يستعيد بريقه مع تراجع الدولار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
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ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% الجمعة 4 نوفمبر تشرين الثاني إذ ساعد التراجع الطفيف للدولار في تخفيف بعض الضغوط الناتجة عن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الفدرالي الأميركي.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1.1% إلى 1647.19 دولار للأونصة بحلول 06:18 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1649.90 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4% مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.سي للأوراق المالية “أسعار الذهب … تظهر بوادر على الاستقرار. ومع ذلك فإننا بالتأكيد لم نخرج من مرحلة الخطر بعد”.

ورفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وتعهد رئيسه جيروم باول “بمواصلة” المعركة لكبح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4% إلى 19.74 للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 926.10 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1825.87 دولار.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
0 54 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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