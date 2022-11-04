سياسة

بري:  كل أسبوع جلسة!

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 23 ساعة
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وكان بري قد تحدث بعد كلمة ميقاتي ومداخلات النواب فلاحظ انّ «كل الكلمات أجمعت على ان الاولوية الاولى ثم الاولى ثم الاولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية». وقال: «لن يمر اسبوع الّا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس (…) لذا بدءاً من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الجاري، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وستوجّه الدعوة لها وفقاً للاصول، كما آمل خلال هذا الاسبوع ان يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل واذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل».

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 23 ساعة
0 68 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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