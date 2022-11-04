سياسة

عون يرد

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
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رد عون مساء امس على ميقاتي بالبيان الآتي: «بلغني ما قاله ‏رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس النواب اليوم في شأن نقاشات جرت بيني وبينه في موضوع تشكيل الحكومة. اؤكد ان ما قاله مُجتزأ ويفتقد إلى الكثير من الدقة والصحّة، وأذكّر بما اعلنت عنه للإعلام بعد آخر لقاء بيننا حين أتاني مودعاً قبل ستة أيام من نهاية الولاية، من انني قلت له أنتظرك لتعود الى بعبدا لنصدر معاً مرسوم التشكيل، بحسب الأصول، لكنه ذهب ولم يعد».

وسألت «الجمهورية» ميقاتي عن ردّه على بيان عون، فاكتفى بالقول: «لم أقرأه».

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
0 68 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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