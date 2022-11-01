زراعة

وزارة الزراعة الأوكرانية : انخفاض صادرات الحبوب 16.4% في أكتوبر على أساس سنوي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين إن صادرات الحبوب تراجعت إلى 4.22 مليون طن في أكتوبر تشرين الأول 2022 من 5.05 مليون طن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن حجم صادرات هذا الشهر شمل 1.9 مليون طن من القمح ونحو مليوني طن من الذرة و313 ألف طن من الشعير.

وأفادت بأن أوكرانيا صدرت إجمالي 12.9 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم يوليو تموز 2022 إلى يونيو حزيران 2023 مقابل 19.4 مليون طن في الفترة نفسها من موسم 2021/22.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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