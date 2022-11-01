بايدن يدعو شركات النفط لوقف التربح من الحرب ويتوعدها بالضرائب

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين 31 تشرين الأول أكتوبر، شركات النفط والغاز إلى استخدام أرباحها القياسية لخفض التكاليف للأميركيين وزيادة الإنتاج، أو دفع معدل ضرائب أعلى، في الوقت الذي يبذل فيه جهوداً مضنية لكبح أسعار البنزين قبل أسبوع من إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس.

وانتقد بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض شركات النفط الكبرى التي تجني أرباحاً كبيرة بينما يدفع الأميركيون، الذين سئموا التضخم، الكثير من المال لملء سياراتهم بالوقود.

وقال إن قطاع النفط “لم يفِ بالتزامه بالاستثمار في الولايات المتحدة ودعم الشعب الأميركي”، وأضاف أن الشركات لا تحقق “عائداً عادلاً” فحسب، بل إنها تحقق “أرباحاً مرتفعة لدرجة يصعب تصديقها”.