￼    ￼قمح وفيول هبة من روسيا للبنان… وميقاتي يقبلُها

أبلغت السفارة الروسية في بيروت الحكومة موافقة الرئيس فلاديمير بوتين على هبة قمح وفيول للبنان.

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل، في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، لـ«الأخبار»، أن السفير الروسي اتصل به وأعلمه بموافقة الرئيس الروسي على هبة للدولة اللبنانية عبارة عن 25 ألف طن قمح، و10 آلاف طن فيول. ولفت حمية إلى أنه تواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المتواجد في الجزائر للمشاركة في القمة العربية، ونقل إليه رسالة السفير الروسي. ووفق حمية، فإن ميقاتي وافق على الهبة الروسية وطلب منه تزويد الجانب الروسي بـ«قياسات السفن لاستقبالها». وتأتي الهبة رغم انحياز لبنان في محطات عديدة عقب بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، إلى جانب كييف، تلبية لضغوط الولايات المتحدة والقوى الغربية.