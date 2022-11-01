سياسة

￼    ￼ايران: لحكومة قوية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
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إلى ذلك، أمل المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن «يوفّر المجتمع اللبناني والتيارات السياسية فيه، الأرضية اللازمة لتشكيل حكومة قوية على أساس المصالح الوطنية».

وأضاف كنعاني، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول لبنان، إنّ سياسة إيران المبدئية هي «دعم التوجّهات الوطنية القائمة على إرساء الاستقرار والأمن والهدوء وتشكيل حكومة قوية في لبنان، بما يحقّق مصالح الشعب اللبناني ويرسّخ الاستقرار فيه ويساعد في تقوية دوره الإقليمي والدولي».وأشار إلى أنّ «لبنان من الدول الصديقة لإيران ومن جيرانها الجيّدين في المنطقة، وقد كانت إيران دائمًا في الجانب البنّاء للتطوّرات السياسية في لبنان واستخدمت طاقاتها وقدراتها بالتشاور مع الأطراف اللبنانية لتدعيم العملية السياسية فيه».

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 29 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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