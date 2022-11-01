￼    ￼باريس: لإنتخاب الرئيس￼

وقد دعت الخارجية الفرنسية «البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد من دون إبطاء»، وأشارت في بيان أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الى أن «فرنسا دعت النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد دون إبطاء، كما ودعت السياسيين الى تحمّل مسؤولياتهم وأن يكونوا على مستوى المرحلة، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين».واعتبر بيان الخارجية أن «لبنان يمر بأزمة إقتصادية ومالية وإجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، تتطلب تفعيل عمل المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالبلد وتحسين الظروف المعيشية للبنانيين».