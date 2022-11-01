سياسة

￼    ￼باريس: لإنتخاب الرئيس￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
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وقد دعت الخارجية الفرنسية «البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد من دون إبطاء»، وأشارت في بيان أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الى أن «فرنسا دعت النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد دون إبطاء، كما ودعت السياسيين الى تحمّل مسؤولياتهم وأن يكونوا على مستوى المرحلة، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين».واعتبر بيان الخارجية أن «لبنان يمر بأزمة إقتصادية ومالية وإجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، تتطلب تفعيل عمل المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالبلد وتحسين الظروف المعيشية للبنانيين».

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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