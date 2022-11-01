سياسة

في آخر نشاط له ..عون يستقبل موشيكيوابو

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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الرئيس عون، وحتى ما قبل الساعة الثانية عشرة منتصف ليل امس، مارس صلاحياته كرئيس للجمهورية، من دارته في الرابية وليس من القصر الجمهوري، حيث استقبل في آخر نشاط رسمي له الامينة العامة للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو. حيث أعرب عون عن سعادته لتدشين المركز الجديد للمقر الإقليمي في شارع المصارف في بيروت. واكّد انّ «لبنان سوف يقدّم كل التسهيلات اللازمة لتمكين المقرّ من لعب الدور المنوط به». واعتبر عون، انّ «نجاح لبنان في جعل عاصمته بيروت المقرّ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، يؤكّد مرة جديدة الثقة الدولية بلبنان وبدوره في محيطه والعالم، ويعكس القيمة الكبرى لوطن الأرز كموئل للثقافات وملتقى الحضارات».

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 36 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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