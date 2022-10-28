مال وإستثمار

أرباح استثمار القطرية تصعد 23.6% في الربع الثالث بدعم من إيرادات التشغيل

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
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قفزت الأرباح الصافية لشركة استثمار القابضة القطرية في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 23.6% قياساً بالفترة المقابلة من العام الفائت إلى نحو 107.7 مليون ريال بدعم من زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 45% على أساس سنوي إلى نحو 1.2 مليار ريال.

وصعدت أرباح الشركة التي تنشط في قطاعات متعددة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 300 مليون ريال بدعم من زيادة الإيرادات بنسبة 30% وصولاً إلى أكثر من 3 مليار ريال، وارتفاع ” إيرادات الاخرى” إلى نحو 43 مليون ريال مقارنة بنحو 13 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الفائت.

وأظهرت البيانات المالية للشركة بنهاية سبتمبر أيلول الماضي ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 33% وصولاً إلى 2.61 مليار ريال نتيجة ارتفاع تكاليف المقاولين من الباطن والنقل والإصلاح والصيانة.

بينما سجلت المصاريف الإدارية والعمومية زيادة بنسبة 41% وصولاً إلى 136 مليون ريال بتأثير من زيادة الرواتب ومزايا الموظفين إلى نحو 81 مليون ريال.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
0 65 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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