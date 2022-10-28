￼    ￼لا ارادة لتشكيل الحكومة

وفي حديثه الى المؤسسة اللبنانية للارسال، قال عون : «لا إرادة حالية بتشكيل الحكومة، وقلت لميقاتي في آخر زيارة له إلى بعبدا: «فينا نشَكّل حكومة من هلق لـ الليل»، لكنه ذهب ولم يعُد «بيكون راح يعمل كزدورة باليخت قبل ما يرجع».

وتابع: الحكومة الحالية لا تتمتّع بالثقة ولا يُمكنها أن تحكم. أنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالتها «ورح أعطيهم فرصة» حتى نهاية الولاية لتشكيل حكومة وفق معايير موحّدة ويكفي الحديث عبر الهاتف «وإذا باسيل مش مقتنع أنا بِقنعو».

وأضاف: خسرتُ من ولايتي حوالى ثلاث سنوات بسبب حكومات تصريف أعمال وهذا أمر مرفوض، وهناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس الحكومة المكلف وبتأليف الحكومة.وعن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حوار قال عون: يحقّ لبرّي أن «يتشاور» مع الكتل النيابية وليس أن «يدعو للحوار»، وحتى إن انتهت ولايتي الرئاسية فلا يحق له أن يحلّ مكان رئيس الجمهورية، و»بالحوار كلّن بيطلعو زعلانين من بعضن» والتشاور أفضل.