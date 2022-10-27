الرئيس عون وقع الرسالة الأميركية الرسمية و هوكشتاين: نعيش يوماً تاريخياً

أعلن نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بوصعب​ في مؤتمر صحفي من قصر بعبدا، أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وقّع الرسالة الأميركية الرسمية التي تسلّمها من الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​، في ما يتعلق ب​ترسيم الحدود البحرية​ الجنوبية، وسلّمها الى الوفد اللبناني.

وأشار بو صعب، إلى أنّ الرئيس عون كلّف وفداً باسمه لتسليم الرسالة إلى هوكشتاين في الناقورة، وستكون هناك رسالة أيضاً للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية.

في المقابل،

اشار الوسيط الأميركي ​اموس هوكشتاين​ بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، الى اننا “نعيش يوماً تاريخياً بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود”.

واعتبر هوكشتاين بان “اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكّل نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريباً”. واكد بان “هذا الاتفاق سيسمح للبنان بدء العمل في البلوك رقم 9 ولن يأخذ أحد عائدات هذا البلوك من لبنان، مع الاشارة الى ان هذا الاتفاق هو بين دولتين لا علاقات دبلوماسية بينهما وهو سيضمن عدم استيلاء أي من طرفي الاتفاق على حصة الآخر”.

واكد بان “واشنطن ستبذل جهدها لتذليل أي مشكلة في الاتفاق ولا خوف لدينا من أي خرق له”.