الذهب يتعافى مع تراجع الدولار إثر رهانات على تباطؤ وتيرة رفع الفائدة

ارتفع الذهب الأربعاء مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة مسجلا 1663.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1667.10 دولار للأوقية.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مع تغذية بيانات أميركية ضعيفة للتكهنات بشأن توجه أقل تشددا في السياسة النقدية من المركزي الأميركي بينما لامس مؤشر الدولار أقل مستوى منذ الخامس من تشرين الأول مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.1 بالمئة مسجلة 19.56 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 922.90 دولار للأوقية كما صعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1963.81 دولار.