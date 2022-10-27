تحول الاقتصاد العالمي اقتصادا أخضر لا يزال بعيد المنال

أصدرت مجموعة من المؤسسات البحثية، تقريرًا أشار إلى أنه “يتحول الاقتصاد العالمي، بكافة مجالاته تقريبًا، ببطء شديد جدًا اقتصادا أخضر يساهم في درء كارثة التغير المناخي، ولا يزال بعيد المنال، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ومن المتوقع أن يتسارع التقدم في 40 مؤشرًا رئيسيًا التفت اليها فريق إعداد التقرير، من الطاقة والصناعة والنقل وإنتاج الغذاء وإزالة الغابات والمالية، بعشرة أضعاف أو أكثر في بعض الحالات، تماشيًا مع هدف اتفاق باريس للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1,5 درجة مئوية.

وأظهر أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن الكوكب شهد احتراراً بحوالى 1,2 درجة مئوية مقارنة مع معدل ما قبل الثورة الصناعية، بسبب انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من هذه الأنشطة البشرية. وهذا الاحترار وحده يكفي للتسبب بفيض من العواصف والفيضانات والجفاف وموجات الحر.

ولفت التقرير الذي صدر الأربعاء، قبل 12 يومًا من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب27” في شرم الشيخ، إلى أن التقدم في خمسة مجالات على الأقل يتحرك بالاتجاه الخاطئ تمامًا.