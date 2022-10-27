سياحة ونقل

الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية من ليليوم الألمانية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 24 ساعة
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أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية ​السعودية​، أن الشركة وقعت اتفاقا مع ليليوم الألمانية لصناعة ​الطائرات​ الكهربائية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة لاستخدامها في شبكة ​الخطوط السعودية​ المحلية.

وأوضح أن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إبراهيم كوشي، إن الطائرات ستمثل خدمة مميزة لنقل ما بين أربعة وستة ركاب.

وأضاف أن هذا يوضح التزام الخطوط السعودية بالاستدامة لأن الطائرات كهربائية 100%، وأن شركته هي أول شركة طيران في منطقة ​الشرق الأوسط​ وشمال ​أفريقيا​ تستخدم هذه الطائرات كجزء من شبكتها.

وأضاف أنه من المتوقع الحصول على شهادة الاعتماد من الجهات التنظيمية في عام 2025.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 24 ساعة
0 46 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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