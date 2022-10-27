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البنك الدولي حذر من تداعيات كبيرة بسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
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حذر البنك الدولي من تداعيات كبيرة في سوق الغاز في ​الاتحاد الأوروبي​، مشيرا الى “أنه من المتوقع أن يتضاعف سعر الفحم في ​أستراليا​ والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن متوسط ​​السنوات الخمس الماضية، وقد يتضاعف سعر الغاز الطبيعي في أوروبا أربع مرات”

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​، أورسولا فون دير لاين، أن “المفوضية ستعمل مع ​دول الاتحاد الأوروبي​ لإنشاء آلية لتصحيح الوضع في سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي وذلك “للحد من فترات ارتفاع الأسعار”.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر المقبل للاتفاق على إجراءات جديدة للطاقة، والتي هي قيد المناقشة مع المفوضية الأوروبية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
0 54 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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