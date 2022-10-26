سياسة

￼    ￼نكسة حكومية: لبنان إلى الفراغ الشامل؟￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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خلافاً لكثير من الانطباعات التي سادت صباح أمس بأن الأزمة الحكومية صارت على بعدِ ساعات من الحل، أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن «التعقيدات لا تزال على حالها». وكشفت أن «الساعات الأخيرة من الاتصالات لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية في إيجاد مخرج يحول دون استمرار السقوف العالية التي يطرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي»، بل على العكس فإن البوادر التي لاحت من زيارة ميقاتي لبعبدا، ومن ثم كلام باسيل بعد اجتماع تكتله النيابي، أكدت حصول انتكاسة حكومية جديدة بعد توقف الوساطة التي عمِل عليها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأسبوع الماضي. (الأخبار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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