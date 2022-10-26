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فرنسا: سننفق 45 مليار يورو لحماية مواطنينا من زيادة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في الـ2023￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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أعلنت فرنسا أنها ستخصص 46 مليار دولار لتعويض الزيادة في فواتير الكهرباء في عام 2023.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، وزير المالية برونو لومير لقناة “سي نيوز” ونقلتها وكالة سبوتنيك.
وقال الوزير: “في العام المقبل سننفق 45 مليار يورو (46 مليار دولار) لحماية مواطنينا من زيادة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. وهذا يقل بمقدار 180-200 يورو عن كل فاتورة كهرباء منزلية في الشهر”.
وأشار الوزير إلى أن نحو 1.5 مليون شركة ستكون قادرة على تلقي إعانات لدفع فواتير الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات يورو لمساعدة الشركات التي لا تستوفي معايير الدعم، خاصة تلك التي تعمل في الإنتاج الصناعي كثيف الطاقة.
وبحسب الوزير فإن هذا الإجراء ضروري “لإنقاذ” الإنتاج الفرنسي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 25 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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