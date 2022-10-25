تراجع محافظ مستثمري التجزئة في أميركا بنحو 44% منذ بداية 2022

يتكبد مستثمرو التجزئة في البورصة الأميركية خسائر كبيرة في العام الجاري، إذ دفعت البعض لتجنب الأسهم الفردية لصالح الصناديق التي تتبع شركات التكنولوجيا الكبيرة في مؤشر Nasdaq.

ووفقاً للبيانات التي جمعها بنك JPMorgan Chase ونقلتها صحيفة فاينانشال تايمز، انخفضت محافظ مستثمري التجزئة في الولايات المتحدة بنحو 44% بين يناير كانون الثاني والثامن عشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وتعكس تلك البيانات الضغوطات الحادة التي تواجهها الأسهم مرتفعة القيمة بسبب ارتفاع معدل الفائدة وتدهور التوقعات الاقتصادية.

ما أسباب الخسائر؟

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة الوساطة IBKR إنه تم تكييف مستثمري التجزئة للاستثمار في فئات النمو، لكن مع تقلص المعروض النقدي، أصبح هناك سيولة قليلة تدفع أسعار الأصول نحو الارتفاع.

ونفذ الاحتياطي الفدرالي سياسة تشديد نقدي مكثفة في العام الجاري عبر زيادة الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الثلاثة السابقة وذلك بهدف كبح التضخم.

وتسببت إجراءات التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى في زيادة المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وتراجع مؤشر S&P500 بأكثر من 20% في العام الجاري، كما هبط مؤشر Nasdaq بنحو 33% على مدار الفترة ذاتها.

وذكرت شركة Interactive Investor للخدمات الاستثمارية أن عملائها خسروا 12% في المتوسط منذ بداية العام الجاري.

وأشار JPMorgan إلى أن العديد من مستثمري التجزئة باعوا الأسهم من أجل حماية أنفسهم من الآلام المستقبلية.

وأوضحت بيانات البنك أن المستثمرين سجلوا في الأسبوع الماضي أطول سلسلة بيعية منذ أن بدأ البنك في قياس السوق في 2016.

ومع ذلك لم يصل حجم البيع إلى المستويات التي شوهدت خلال جائحة كورونا في مارس آذار 2020، إذ أشار المحللون إلى أن المستثمرين يخشون فقدان فرصة انتعاش السوق.