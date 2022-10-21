سياسة

￼    ￼رد 5 طعون

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 28 أقل من دقيقة

من جهة ثانية، قرر المجلس الدستوري رَد 5 طعون بالانتخابات النيابية، وهي لكل من: بول حامض على الياس الخوري (طرابلس)، محمد شفيق محمود على بلال الحشيمي (زحلة)، ابراهيم عازار على سعيد الأسمر وشريف مسعد (جزين)، مطانيوس عيسى نقولا محفوض على جميل عبود (طرابلس)، و»الامل والوفاء» على فراس حمدان (حاصبيا مرجعيون).

وكان المجلس قد التأم في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 28 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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