أرامكو السعودية تطلق برنامج “تليد” لتسريع وتيرة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

ويهدف برنامج “تليد” إلى تحقيق نمو مستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات من خلال 20 مبادرة تقدم دعمًا في مجال بناء القدرات، ووضع الإستراتيجيات، والتدريب، والوصول إلى الأسواق، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتخطيط الأعمال.

كما يهدف البرنامج لتوفير التمويل والحلول المالية للمنشآت القائمة والجديدة من خلال 5 صناديق بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، وذلك برأس مال يتجاوز 3 مليارات ريال.

وستقوم هذه الصناديق بدعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات: الاستدامة، والرقمنة، والتصنيع، والخدمات الصناعية، والابتكار الاجتماعي.

هذا وتتعاون أرامكو السعودية مع مجموعة كبيرة من الجهات لتنفيذ مبادرات برنامج تليد، حيث وقعت الشركة 30 مذكرة تفاهم مع شركاء رائدين من القطاعين العام والخاص لبحث إمكانية تطوير منظومة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المبادرات العشرين التي يقدمها برنامج تليد

وتنقسم المبادرات العشرين التي يقدمها برنامج تليد إلى ثلاث مجموعات: