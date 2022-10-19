اقتصاد

بنك الكويت الوطني يحقق 439 مليون دولار أرباحا فصلية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه أرباحا صافية بلغت 374.2 مليون دينار كويتي (نحو 1.2 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 47 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن الأرباح الصافية في الربع الثالث (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي) بلغت 136.4 مليون دينار (نحو 439 مليون دولار) بنمو نسبته 45 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني، حمد البحر قوله إن الموجودات الإجمالية نمت بنسبة 6.8 بالمئة في نهاية سبتمبر الماضي على أساس سنوي لتبلغ 34.7 مليار دينار (نحو 111.7 مليار دولار) في حين بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 20.6 مليار دينار (نحو 66.3 مليار دولار) بارتفاع نسبته 8.7 بالمئة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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