￼    ￼توتال في القصر ..  والتنقيب قريب

كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد التقى امس وفداً من شركة «توتال اينرجي»، وقد أطلع أعضاء الوفد عون على الاستعدادات التي تجريها شركة «توتال اينرجي» في لبنان، تمهيداً لبدء التنقيب في «البلوك الرقم 9» في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة. وأشار الوفد الى ان منصة الحفر ستستقدم ابتداء من العام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعاً المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب.

روسيا داعمة

من جهة ثانية، وفي اول موقف روسي من الترسيم اكد السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف في حديث متلفز امس انّ «موسكو تدعم اي اتفاق ترسيمي مشترك إن كان يجلب الخير»، مشيراً الى ان «البعض يعتقد انّ الغاز الذي سيتم استخراجه، بعد اتفاق الترسيم بين لبنان و»اسرائيل»، سيحل أزمة الطاقة في اوروبا، ولكن يبقى السؤال حول الكمية التي سيتم استخراجها اضافة الى امكانيتها في تأمين الطاقة للقارة الاوروبية».

وشدد روداكوف على ان «روسيا لم تكن على علم ببنود الاتفاق بين بيروت وتل ابيب قبل الإعلان عنه، فهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد».وتطرّق الى الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فقال: «ان روسيا تريد ان يتمكن لبنان من إنهاء ازمته التي يعانيها منذ 3 سنوات، وان يتمكن اللبنانيون من انتخاب رئيس جديد للبلاد».