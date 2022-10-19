￼    ￼باسيل : عدم تشكيل الحكومة .. جنون!

الى ذلك قال باسيل لوكالة «أسوشييتد برس»، امس، انّه «سيكون عملاً مجنونًا إذا لم يُشكّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون». وعن احتمال تولّي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة عون للسلطة، قال باسيل: «لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة»، ورأى أن عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى «فوضى دستورية». وشدد على أنّه «لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد»، معتبراً أن «هذه حكومة لم تَفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية».

وعن اتفاق الترسيم، أكد باسيل أنه «ليس عملية تطبيع مع إسرائيل، إلا أنه يساعدنا على استعادة المزيد من الاستقرار في المنطقة حيث نحتاج إلى جذب المستثمرين»، مضيفاً أن: «المعادلة التي أقيمت بقوة «حزب الله» هي التي ساعدت». واعتبر باسيل أنه عصر الغاز ولا ينبغي أن يكون لبنان خارجه، ورأى أنّ «الطلب على الغاز حول العالم الناجِم عن الحرب في أوكرانيا منذ أواخر شباط ساعَد في إبرام الصفقة».وختم قائلاً: «حصلنا بوضوح على ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من فرنسا وتوتال بأنه بمجرد الانتهاء من الترسيم… ستبدأ توتال بصفتها مشغل البلوكات أنشطتها البترولية قبالة سواحل لبنان».