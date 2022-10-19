￼￼    ￼￼￼￼￼.. في الخواتيم!

الى ذلك علمت «الجمهورية» من مصادر متابعة لملف التأليف الحكومي «ان الامور جيدة واصبحت في خواتيهما لكن لا يمكن الرهان عليها في ضوء التجارب السابقة التي كادت أن توصِل الحكومة الى الولادة ثم باءت بالفشل. وكشفت المصادر «ان كل طرف تراجَع خطوة الى الوراء والامور في انتظار جواب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للرئيس المكلف حول الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية».(الجمهورية)

وقال ميقاتي، في تصريح متلفز امس، تعليقًا على موضوع تشكيل الحكومة: «ما عنّا شي نحكي… العمل بصمت أفضل». فيما اشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ​علي حسن خليل​ الى أن الانطباعات الحالية ان «هناك حراكاً جدياً لتأليف الحكومة ولكن «ما منقول فول ليصير بالمكيول». وقال: «انّ حركة «امل» ستسير بكل ما يتفق عليه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي».