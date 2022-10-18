نيكي الياباني يغلق مرتفعًا 1.42% في بورصة طوكيو

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا 1.42% في بورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء 18 أكتوبر مسجلا 27156.14 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18% إلى 1901.79 نقطة.

وقاد مؤشر أستراليا S&P/ASX 200المكاسب في منطقة آسيا وارتفع 1.68%، بعد أن أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماعه لاجتماع أكتوبر.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.03%، مع ارتفاع مؤشر Hang Seng Tech بنسبة 2.49%.

وفي الصين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.16%.

وكان من المقرر أن تعلن الصين عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي، لكنها أخرت ذلك وعدد كبير من الإصدارات الاقتصادية للربع الثالث، وفقًا لتقويم محدث نُشر على موقع المكتب الوطني للإحصاء.

وتأتي هذه الخطوة غير العادية في الوقت الذي يعقد فيه الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الوطني العشرين.