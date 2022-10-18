￼    ￼باسيل في عين التينة￼

وكانت لافتة امس، زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الى عين التينة، ولقاؤه رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد من «تكتل لبنان القوي»، حيث سلّم رئيس المجلس ورقة التيار للأولويات الرئاسية. وقال باسيل بعد اللقاء: «من غير الممكن ان نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظلّ عدم التوافق لا الثلثين ولا النصف مع أي مجموعة نيابية. فمن الضروري ان نتكلم مع بعض. لا اعتقد انّ أحداً يتوهّم انّه من الممكن ان نصل الى نتيجة ونتجنّب الفراغ من دون الحوار». اضاف: «انا سعيد اننا وجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والاستعداد والايجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار. وأعتقد انّ لديه دوراً في هذا المجال. فالرغبة في التحاور موجودة، ليس فقط على المرحلة انما ايضاً على الاسماء».

وتابع: «بغض النظر، اعتقد انّ هذا الامر طبيعي. كيف «بدنا ننتخب رئيس للجمهورية وما منحكي مع بعضنا». هذا لا يلغي الخلافات السياسية وكل واحد عنده موقفه، نحن محكومون، في ظل نظامنا بالتوافق اذا لم يكن هناك إجماع انما توافق حدّ ادنى يؤمّن الثلثين ويؤمّن النصاب والـ 65 صوتاً. هذا ممر الزامي. ومن كان حريصاً على عدم دخول البلد في هذا الوضع الصعب والاستثنائي، ولأنّه إستثنائي قدّمنا التنازل الأكبر «ولازم الآخر يشدّ على حالو ويحكي مع البقية ونعمل حوار وان شاء الله منوصل لنتيجة».