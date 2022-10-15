سياحة ونقل

5000 دولار سعر الليلة الفندقية في قطر خلال المونديال

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 38 دقيقة واحدة

تواصل أسعار الحجوزات الفندقية في قطر تسجيل أرقاماً قياسية مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم اعتباراً من 20 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر كانون الأول 2022.

وأظهر رصد لـ CNBC عربية على مواقع الحجوزات الفندقية على شبكة الإنترنت أن أسعار المبيت الفندقي خلال فترة المونديال تتراوح بين 5000 دولار و3000 دولار لليلة الواحد في فنادق فئتي الخمسة والأربعة نجوم، بينما تتراوح بين 2000 إلى نحو 500 دولار في فنادق فئة الثلاثة نجوم والنجمتين.

هذا ويبلغ إجمالي عدد الفنادق في قطر 128 فندقاً، ويزيد عدد الغرف الفندقية عن 30 ألف غرفة حالياً، ويصل فيها عدد الأّسرة إلى نحو 43 ألفاً.
وستكون الفنادق في قطر أحد خيارات ضيوف المونديال للإقامة والمبيت، إلى جانب الشقق والوحدات السكنية الموزعة داخل العاصمة، وكذلك الخيم الصحراوية، والسفن السياحية التي ستوفر أكثر من 5000 غرفة فندقية عائمة.

وتتوقع قطر استقبال أكثر من مليون مشجع من جميع دول العالم لمتابعة مباريات أول بطولة لكأس العالم تقام في فصل الشتاء وقبل موسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 38 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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