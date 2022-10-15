خسائر أسبوعية للأسواق الخليجية والمصرية بضغط من مخاوف التباطؤ الاقتصادي

سوق دبي المالي :

أنهى المؤشر العام آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.8% مسجلاً مكاسباً للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من سهم إعمار العقارية

الذي ارتفع بنسبة 2.5% محققاً أعلى إغلاق أسبوعي في 3 أسابيع،

وجاءت هذه الارتفاعات بعد المكاسب القوية التي حققتها بورصة وول ستريت في جلسة الخميس على الرغم من بيانات التضخم المخيبة للآمال التي تم الإعلان

عنها في يوم الخميس والتي جاءت بأعلى من التوقعات ،

كما حقق المؤشر العام مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1% مسجلاً ثاني ارتفاع اسبوعي على التوالي ، وحقق سهم تبريد ارتفاعاً بنحو 9% مسجلاً

أعلى مكاسب أسبوعية في شهر . وطانت الشركة قد أفصحت في منتصف الشهر الماضي عن توسيع عمليتها في مصر وتوقيعها اتفاقية جديدة

مع شركة المصريين للخدمات الصحية

سوق أبوظبي المالي:

سجل مؤشر فوتسي أبوظبي خسائر أسبوعية بأكثر من 1% على الرغم من ارتداده في جلسة الخميس مرتفعاً بنحو 0.8% بعد 4 جلسات متتالية من الانخفاض،

وشهدت عدة أسهم ارتفاعات ملحوظة في جلسة نهاية الأسبوع وعلى رأسها سهم ملتيبلاي الذي قفز بأكثر من 5% مسجلاً أعلى إغلاق له منذ الإدراج،

وكانت الشركة قد أفصحت في بداية شهر أكتوبر عن استحواذها على حصة 80% من شركة انترناشونال انيرجي القابضة بغرض توسيع

استثماراتها في قطاع المرافق والطاقة عالمياً ،

السوق السعودي:

فقد مؤشر السوق الرئيسية مستويات 11500 نقطة في جلسة نهاية الأسبوع بعد تراجعه بأكثر من 1% مسجلاً أدنى إغلاق له خلال الشهر الحالي.

كما فقد المؤشر أكثر من 300 نقطة خلال الأسبوع مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%.

وتأثر السوق السعودي سلباً بتراجع أسعار النفط خلال الأيام الثلاث الماضية بالإضافة إلى تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وسجل سهم أرامكو خسائر أسبوعية بنسبة 1.7% متراجعاً غلى أدنى مستوياته في أسبوعين.

كما تكبد سهم البنك الأهلي السعودي خسائر أسبوعية بنحو 6% مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي في نحو عام.

بورصة مصر:

ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.5% في جلسة الخميس مرتداً من مستويات 9850 نقطة بعد جلستين متتاليتين من التراجع ولكنه حقق خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%.

كما تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 2.9% في أسبوع متراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي وكسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي في شهرين.

وخالف سهم سيدي كرير الاتجاه الهابط لأغلب الأسهم المصرية مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 4% بعد إعلان الشركة عن عزمها الاستحواذ على شركة “إيثيدكو” وتعيين NI Capital لتقديم الاستشارات في صفقة الاستحواذ.

الأسواق الخليجية الأخرى:

وتراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 2.6% خلال الأسبوع ليغلق عند مستويات 7827 نقطة.

وفي بورصة قطر، سجل المؤشر العام خسائر أسبوعية بنسبة 2.4% ليغلق عند أدنى مستوياته في 9 أشهر بضغط من قياديات القطاع المصرفي.

ومتأثراً بتراجع أسعار النفط في الجلسات الثلاث الماضية بسبب المخاوف من تأثير التباطؤ الاقتصادي على مستويات الطلب.