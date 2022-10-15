الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع ترقب زيادة الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار ​الذهب​، مدعومة بتراجع ​الدولار​ وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.46 دولار للأوقية. وانخفضت الأسعار بنسبة 1.6% حتى الآن خلال الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في ​الولايات المتحدة​ بنسبة 0.1% إلى 1666.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاما التي لامستها يوم الخميس.