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الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع ترقب زيادة الفائدة الأميركية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
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ارتفعت أسعار ​الذهب​، مدعومة بتراجع ​الدولار​ وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.46 دولار للأوقية. وانخفضت الأسعار بنسبة 1.6% حتى الآن خلال الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في ​الولايات المتحدة​ بنسبة 0.1% إلى 1666.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاما التي لامستها يوم الخميس.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 35 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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