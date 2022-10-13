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تقرير أوبك الشهري: خفض توقعات نمو الطلب على النفط عالمياً بـ 500 ألف برميل يومياً في 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من توقعاتها لنمو الطلب على النفط عالميًا بـ 500 ألف برميل يومياً في 2022.

وتوقعت في تقريرها الشهري الأربعاء 12 أكتوبر أن ينخفض نمو الطلب على النفط عالميًا إلى 2.3 مليون برميل يومياً في 2023.

نمو الإمدادات

قالت أوبك إنها تتوقع أن تنمو الإمدادات من خارج أوبك بـ 1.9 مليون برميل يوميًا في 2022، على أن تنخفض توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.5 مليون برميل يوميًا في 2023.

وخفضت أوبك من توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 200 ألف برميل يوميًا في 2022 وكذلك نمو الطلب في 2023 بـ 300 ألف برميل يوميًا.

وخفضت أوبك من توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% في 2022 ونمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% في 2023.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 40 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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