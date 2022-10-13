بوتين: لن نوفّر الطاقة للدول التي ستفرض سقفًا على أسعارها وأميركا يمكنها بيع الطاقة بأسعار أعلى بعد استهداف نورد ستريم

أشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، إلى أنه “يوجد بعض الجهات تعمل على تدمير البنية التحتية للطاقة للمنافسين”، لافتًا إلى أنّ “استهداف “نورد ستريم”، كان عملًا إرهابيًا عمليًا، هدفه حرمان قارة بأكملها من الطاقة”، كما رأى أنّ “القوى التي تسعى لقطع العلاقات بين روسيا وأوروبا هي التي تقف وراء تخريب خط نورد ستريم”.

وكشف أنّ “استهداف خطي نورد ستريم كان يهدف لحرمان أوروبا من الطاقة الرخيصة”، معتبرًا أنّ “الولايات المتحدة الأميركية بات بإمكانها توفير الطاقة بـ”أسعار مرتفعة” بعد استهداف نورد ستريم”، موضحًا “أننا على استعداد لمواصلة التزاماتنا بإمداد أوروبا بالغاز بالكميات المحددة وفقا للعقود المبرمة”، كما رأى أنّ “النظام في أوكرانيا يمارس الإرهاب من خلال استهداف جسر القرم ومحطة زابوروجيا النووية”.

وأكّد بوتين، أنّ “خط “نورد ستريم 2” لا يزال قادرا على العمل بالرغم من الضرر الذي أصابه”، لافتًا إلى أنّه “يمكننا استئناف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر “نورد ستريم 2” إذا أراد الأوروبيون، والكرة في ملعب أوروبا لاتخاذ قرار ما إذا كانت تريد استئناف واردات الغاز “، مشددًا على أنّ “إصلاح خط “نورد ستريم” ممكن لكن بشرط استمرار جدواه الاقتصادية وضمان أمنه”، معلنًا أنّ “محاولة تقييد أسعار الطاقة الروسية سيتسبب في خسائر بقيمة 300 مليار دولار لأوروبا”، معلنًا أنّ “روسيا لن توفر مصادر الطاقة للدول التي ستفرض سقفا على أسعار النفط”.

واعتبر أنّ “قرار أوبك+ يستهدف تحقيق الاستقرار في أسواق النفط”، مؤكدًا أن “التعاون مع أوبك بلس سيستمر ويتم اتخاذ قرارات الإنتاج مع الدول الأعضاء وفق العرض والطلب”، كما أعلن أنه “يمكننا إعادة توجيه إمدادات نورد ستريم إلى البحر الأسود وإقامة مركز كبير للغاز في تركيا من أجل أوروبا”، موضحًا أنّ “إنتاج النفط الروسي أعلى من العام الماضي”.