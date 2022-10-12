عون: انجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية وسيتبعه ابتداء من الأسبوع المقبل بدء إعادة النازحين إلى بلدهم

أشار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، إلى أهمية الاتفاقية التي انجزت في ملف ​ترسيم الحدود البحرية​ الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، مؤكدًا “أنها ستمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، مما سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها، إلا أنه تبقى اليوم تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الاموال العامة، الذين كشفت مسؤوليتهم من خلال التحقيق القضائي”.

وأعلن، خلال لقائه في قصر بعبدا وفدًا من ​نقابة المهن البصرية​ برئاسة النقيبة نسرين الاشقر، أنّ “انجاز اتفاقية الترسيم هو هدية للشعب اللبناني من مختلف فئاته، من اطفاله الى شيوخه”، مشيراً أيضاً الى “أنه ابتداء من أخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين الى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا”.

وأشار عون، إلى “أننا هنا لنؤمّن للشعب حقوقه، سواء في التشريع، او في المال او عبر كل الامور الاساسية والضرورية لسير المصلحة العامة”، معتبرًا أنّ “الوضع في لبنان تراجع كثيراً، بعدما سقط البلد في هاوية لم تأت صدفة، بل نتيجة اعمال وتصرفات اوصلته الى ما هو عليه اليوم”.

وأكّد أنّ “المساعدات التي صرفت للبنان من خلال باريس-1 وباريس-2 وباريس-3 لم تنفع، لسبب اساسي يكمُن في عدم تغيير طريقة الحكم، وفي الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والادارات”.

من جانبها، ذكرت النقيبة الاشقر موجهة الكلام للرئيس عون، “اننا لم نقصدكم مرة، الا وكنتم صاحب القلب المنفتح والاذان الصاغية لطلباتنا. وقد اعطيتم توصياتكم مرات عدة للاسراع في تنفيذ المراسيم التطبيقية للقانون رقم 121/2019 الصادر عن مجلس النواب، والرامي الى تنظيم مهنة قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية في لبنان. كما نشكركم على الاتصالات التي اجريتموها من اجل دعمنا للإسراع في اطلاق الطابع المالي والعمل به”.

ولفتت إلى “اننا لسنا ممن يشربون من البئر ويرمون في داخله الحجر. انما نحن لكم من الشاكرين على محبتكم ودعمكم، آملين ان يخرج لبناننا الحبيب من هذا النفق المظلم، وهذا الوضع الاقتصادي المذري الذي بات يشكل عبئا ثقيلا يرزح تحته المواطن اللبناني”.

وأشارت الاشقر، إلى “اننا نعوّل على إرادة شعبنا وصلابته في مواجهة التحديات والأزمات، ونطلب من الله ان يتكبدنا برحمته ليستطيع هذا الشعب ان يقف مجددا، ومحاسبة كل من مد يد الحرام على اموالنا ورزق أولادنا، فالشعب اللبناني كان يا فخامة الرئيس وسيبقى عظيما، كما عهدناه، ولن يتراجع شعب لبنان العظيم عن المساءلة والمطالبة بحقه، وكلنا ايمان انه لا يموت حق وراءه مطالب”.

وشددت على “أننا سنطالب ونواجه ونحاسب ونبقى كما عهدتنا يا فخامة الرئيس شعبا حرا سيدا مستقلا وابيا رغم كل الظروف. ونحن لا نشك بولائكم لهذا الوطن. وقد كبرنا على وجود قائد علّمنا الوطنية”، كما هنأت الرئيس عون على انجاز اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكدة “انها ستكون لمصلحة كل اللبنانيين، وفق ما سعيتم اليه دوما”.